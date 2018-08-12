У Перу автобус зірвався у прірву: є загиблі
У Перу автобус зірвався у прірву, загинули 9 людей, ще близько півсотні осіб отримали поранення.
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Інцидент трапився у регіоні Уануко в центральній частині країни. Пасажирський астобус вилетів з дороги і упав з висоти 150 метрів. У салоні перебували шість десятків людей.
За попередньою інформацією, аварія могла трапитись через технічні несправності атобуса. Справою займаються правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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