В Перу обрушилась стена отеля во время празднования свадьбы: 15 погибших

В провинции Абанкай в Перу внезапно обрушилась стена отеля во время свадебного мероприятия. В результате обрушения погибли 15 человек, еще около 30 получили ранения.

Инцидент произошел в отеле "Альамбра", передает Институт гражданской обороны страны в Twitter.

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Пострадавшие являются гостями свадьбы. Всего в здании на момент обрушения находились около 100 человек.



В результате обрушения стены погибли 15 человек

В течение пяти дней в городе шел дождь, что и привело к оползням и разрушению стены отеля.

Десятки людей танцевали, когда на них обрушились стена и крыша. По меньшей мере, 30 человек были извлечены из-под обломков с травмами и доставлены в местную больницу,

– сообщила председатель местной службы гражданской обороны Русби Села.