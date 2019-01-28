09:23
28 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      В Перу обвалилася стіна готелю під час святкування весілля: 15 загиблих

      68 Читать новость на русском
      В Перу обвалилася стіна готелю під час святкування весілля
      В Перу обвалилася стіна готелю під час святкування весілля / twitter.com/XHNews

      У провінції Абанкай в Перу раптово обвалилася стіна готелю під час весільного заходу. Внаслідок обвалу загинуло 15 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

      Інцидент стався в готелі "Альамбра", передає Інститут цивільної оборони країни у Twitter.

      Читайте також: "Живемо на болотах": українка з Анталії розповіла моторошні подробиці торнадо у Туреччині

      Потерпілі були гостями весілля. Всього у приміщенні на момент обвалу перебувало близько 100 осіб.

      Внаслідок обвалу стіни загинуло 15 осіб
      Внаслідок обвалу стіни загинуло 15 осіб

      Десятки людей танцювали, коли на них обвалилися стіна і дах. Щонайменше, 30 осіб були витягнуті з-під уламків з травмами і доставлені в місцеву лікарню,
      – повідомила голова місцевої служби цивільної оборони Русбі Села.

      Протягом п'яти днів у місті йшов дощ, що й призвело до зсувів і руйнування стіни готелю.

      Теги: Перу Жертви Погода
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:42 Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 196
      Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      27 січня , 23:03 Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      1608
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 січня , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2465
      У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      27 січня , 19:30 У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      2339
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      27 січня , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 5099
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук