В Перу обвалилася стіна готелю під час святкування весілля: 15 загиблих

У провінції Абанкай в Перу раптово обвалилася стіна готелю під час весільного заходу. Внаслідок обвалу загинуло 15 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

Інцидент стався в готелі "Альамбра", передає Інститут цивільної оборони країни у Twitter.

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Потерпілі були гостями весілля. Всього у приміщенні на момент обвалу перебувало близько 100 осіб.



Внаслідок обвалу стіни загинуло 15 осіб

Десятки людей танцювали, коли на них обвалилися стіна і дах. Щонайменше, 30 осіб були витягнуті з-під уламків з травмами і доставлені в місцеву лікарню,

– повідомила голова місцевої служби цивільної оборони Русбі Села.

Протягом п'яти днів у місті йшов дощ, що й призвело до зсувів і руйнування стіни готелю.