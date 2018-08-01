В Перу столкнулось два поезда с туристами: фото

Во вторник, 31 июля, два туристических поезда столкнулись на дороге, которая охватывает маршрут Оллантайтамбо-Мачу-Пикчу. Согласно Национальному центру чрезвычайных ситуаций (COEN), 35 человек пострадали, из них двое получили серьезные травмы.

Об этом говорится на сайте Comercio.

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Авария произошла в 9 утра. Среди пострадавших, кроме перуанцев, также граждане США, Индии, Южной Кореи, Франции, Чили, Бразилии, Канады и Аргентины.



В Перу столкнулось два туристических поезда



Сейчас существуют две версии относительно причин столкновения. Во-первых, вероятно, оно было вызвано задержками координации транзита между поездами. А версия Национальной полиции заключается в том, что один из поездов, достигнув высоты около 89 километров, должен был остановиться, потому что человек неожиданно пересек железную дорогу.



Обстоятельства, при которых произошла авария, все еще остаются предметом расследования.