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У Перу зіштовхнулися два потяги з туристами: фото

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У Перу зіштовхнулися два туристичні потяги
У Перу зіштовхнулися два туристичні потяги / glavcom.ua

У вівторок, 31 липня, два туристичні потяги зіткнулися на дорозі, яка охоплює маршрут Оллантайтамбо-Мачу-Пікчу. Згідно з Національним центром надзвичайних ситуацій (COEN), 35 людей постраждали, з них двоє отримали серйозні травми.

Про це йдеться на сайті Comercio.

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Аварія сталася о 9 ранку. Серед постраждалих, крім перуанців, також є громадяни США, Індії, Південної Кореї, Франції, Чилі, Бразилії, Канади та Аргентини.

У Перу зіштовхнулися два туристичні потяги
У Перу зіштовхнулися два туристичні потяги

Наразі існують дві версії стосовно причин зіткнення. По-перше, ймовірно, воно було викликане затримками координації транзиту між поїздами. А версія Національної поліції полягає в тому, що один із потягів, досягши висоти близько 89 кілометрів, повинен був зупинитися, тому що людина несподівано перетнула залізницю.

Обставини, в яких трапилась аварія, все ще залишаються предметом розслідування.

Теги: Аварії та ДТП Транспорт Перу Жертви
Джерело: 24 канал
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