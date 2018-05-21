В поездах "Интерсити" запустят новую Wi-Fi услугу

Один из операторов мобильной связи Украины – "lifecell" вместе с сервисом онлайн-кинотеатров "Megogo" планируют запустить в поездах "Интерсити" новый Wi-Fi сервис "Портал кинопутешествий".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Пилотный запуск сервиса состоялся 19 мая. Им уже имели возможность воспользоваться пассажиры поезда №743, который курсировал по маршруту Киев-Львов.

Пассажирам был предоставлен пробный бесплатный доступ к просмотру фильмов и мультфильмов из библиотеки "Megogo". Каждый желающий мог воспользоваться сервисом с помощью собственного гаджета через отдельную Wi-Fi сеть, или просто отсканировав QR-код. Максимальная скорость при просмотре – 179 Мбит/сек.

Тестовый период работы платформы в одном поезде продлится два месяца. После этого оператор планирует расширить новый сервис и перенести его на другие рейсы "Интерсити".

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Сервис планируют расширить предоставив пассажирам доступ к аудио, играм, музыке и электронным книгам.