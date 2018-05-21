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В потягах "Інтерсіті" запустять нову Wi-Fi послугу

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В потягах
В потягах "Інтерсіті" запустять нову Wi-Fi послугу / Фото з відкритих джерел

Один з операторів мобільного зв’язку України – "lifecell" разом з сервісом онлайн-кінотеатрів "Megogo" планують запустити в потягах "Інтерсіті" новий Wi-Fi сервіс "Портал кіноподорожей".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Пілотний запуск сервісу відбувся 19 травня. Ним вже мали змогу скористатися пасажири потягу №743, що курсував маршрутом Київ-Львів.

Пасажирам було надано тестовий безкоштовний доступ до перегляду фільмів та мультфільмів з бібліотеки "Megogo". Кожен бажаючий міг скористатися сервісом за допомогою власного гаджета через окрему Wi-Fi мережу, або просто відсканувавши QR-код. Максимальна швидкість при перегляді – 179 Мбит/с.

Тестовий період роботи платформи в одному потязі триватиме два місяці. Пісял цього оператор планує розширити новий сервіс та перенести його на інші рейси "Інтерсіті".

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Сервіс планують розширити надавши пасажирам доступ до аудіо, ігор, музики та електронних книг.

Теги: Новини України Укрзалізниця Подорожі
Джерело: 24 Канал
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