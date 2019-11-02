В полиции показали, как проходит патрулирование в Золотом после разведения войск
После разведения войск в Золотом-4 и Катериновке спокойствие и безопасность на улицах обеспечивают патрульные Нацполиции и Нацгвардии.
На странице Национальной полиции Луганской области показали, как проходит патрулирование населенных пунктов.
Интересно: В Генштабе объяснили при каких условиях военные ВСУ могут вернуться на участки разведения
Фото патрулирование обнародовала пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.
Она отмечает, что глава областной полиции Сергей Колесник ежедневно проверяет, как организована служба оперативного штаба, сотрудников полиции и нацгвардийцив в населенных пунктах, где прошел процесс отвода сил.
Он общается с местными жителями, чтобы именно от них узнать, достаточно ли здесь полицейских и что их беспокоит.
Представители СММ ОБСЕ / Фото Нацполиция Луганщины
Работа патрульных полицейских и нацгвардийцив / Фото Нацполиция Луганщины
Что надо знать о разведении войск в Золотом:
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;
- ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
В Генштабе объяснили при каких условиях ВСУ могут вернуться на участки разведениясегодня , 02:56
-
Протесты из-за загадочной смерти подростка в Прилуках: все что известно – фото, видеосегодня , 00:01
-
Главные новости 1 ноября: скандал с Макроном, зарплаты депутатов и разведение войск1 ноября , 22:20