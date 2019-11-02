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      В полиции показали, как проходит патрулирование в Золотом после разведения войск

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      Патрулирование в Золотом-4 и Катериновке
      Патрулирование в Золотом-4 и Катериновке / Нацполиция Луганщины

      После разведения войск в Золотом-4 и Катериновке спокойствие и безопасность на улицах обеспечивают патрульные Нацполиции и Нацгвардии.

      На странице Национальной полиции Луганской области показали, как проходит патрулирование населенных пунктов.

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      Фото патрулирование обнародовала пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

      Она отмечает, что глава областной полиции Сергей Колесник ежедневно проверяет, как организована служба оперативного штаба, сотрудников полиции и нацгвардийцив в населенных пунктах, где прошел процесс отвода сил.

      Он общается с местными жителями, чтобы именно от них узнать, достаточно ли здесь полицейских и что их беспокоит.

      Патрулювання Золотого
      Представители СММ ОБСЕ / Фото Нацполиция Луганщины

      Патрулювання Золотого
      Работа патрульных полицейских и нацгвардийцив / Фото Нацполиция Луганщины

      Что надо знать о разведении войск в Золотом:

      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.


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      Автор: Михаил Года
      Теги: Война на Донбассе Новости Луганска Нацгвардія Полиция Разведение войск Новости Украины Новости политики
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