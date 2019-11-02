В полиции показали, как проходит патрулирование в Золотом после разведения войск

После разведения войск в Золотом-4 и Катериновке спокойствие и безопасность на улицах обеспечивают патрульные Нацполиции и Нацгвардии.

На странице Национальной полиции Луганской области показали, как проходит патрулирование населенных пунктов.

Интересно: В Генштабе объяснили при каких условиях военные ВСУ могут вернуться на участки разведения

Фото патрулирование обнародовала пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

Она отмечает, что глава областной полиции Сергей Колесник ежедневно проверяет, как организована служба оперативного штаба, сотрудников полиции и нацгвардийцив в населенных пунктах, где прошел процесс отвода сил.

Он общается с местными жителями, чтобы именно от них узнать, достаточно ли здесь полицейских и что их беспокоит.



Представители СММ ОБСЕ / Фото Нацполиция Луганщины



Работа патрульных полицейских и нацгвардийцив / Фото Нацполиция Луганщины

Что надо знать о разведении войск в Золотом :

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.