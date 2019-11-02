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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У поліції показали, як проходить патрулювання у Золотому після розведення військ

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      Патрулювання у Золотому-4 та Катеринівці
      Патрулювання у Золотому-4 та Катеринівці / Нацполіція Луганщини

      Після розведення військ у Золотому-4 та Катеринівці спокій та безпеку на вулицях забезпечують патрульні Нацполіції та Нацгвардії.

      На сторінці Національної поліції Луганської області показали, як проходить патрулювання населених пунктів.

      Цікаво: У Генштабі пояснили за яких умов військові ЗСУ можуть повернутися на ділянки розведення

      Фото патрулювання оприлюднила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай. 

      Вона зазначає, що очільник обласної поліції Сергій Колесник щодня перевіряє, як організована служба оперативного штабу, співробітників поліції та нацгвардійців у населених пунктах, де пройшов процес відведення сил.

      Він спілкується з місцевими мешканцями, аби саме від них дізнатися, чи достатньо тут поліцейських та що їх турбує.

      Патрулювання Золотого
      Представники СММ ОБСЄ / Фото Нацполіція Луганщини

      Патрулювання Золотого
      Робота патрульних поліцейських та нацгвардійців / Фото Нацполіція Луганщини

      Що треба знати про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.


      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Поліція Нацгвардія Новини Луганська Війна на Донбасі
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