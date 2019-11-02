У поліції показали, як проходить патрулювання у Золотому після розведення військ

Після розведення військ у Золотому-4 та Катеринівці спокій та безпеку на вулицях забезпечують патрульні Нацполіції та Нацгвардії.

На сторінці Національної поліції Луганської області показали, як проходить патрулювання населених пунктів.

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Фото патрулювання оприлюднила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

Вона зазначає, що очільник обласної поліції Сергій Колесник щодня перевіряє, як організована служба оперативного штабу, співробітників поліції та нацгвардійців у населених пунктах, де пройшов процес відведення сил.

Він спілкується з місцевими мешканцями, аби саме від них дізнатися, чи достатньо тут поліцейських та що їх турбує.



Представники СММ ОБСЄ / Фото Нацполіція Луганщини



Робота патрульних поліцейських та нацгвардійців / Фото Нацполіція Луганщини

Що треба знати про розведення військ у Золотому:

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.