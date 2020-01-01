В полиции снизили минимальный возраст для работы патрульным: какой он теперь
Патрульная полиция Украина снизила минимальный возраст, необходимый для пополнения своих рядов. Теперь он составляет 18 лет.
Объявления о вакансиях с обновленным требованием уже появились на сайте полиции.
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Требования к патрульным:
- возраст – от 18 до 40 лет
- гражданство Украины;
- свободное владение украинским языком;
- полное общее, среднее или высшее образование;
- водительское удостоверение категории В или готовность к обучению вождению.
Ранее минимальный возраст украинского патрульного был 20 лет.
Сейчас в 37 городах Украины открыты 2 тысячи 710 вакансий.
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