В полиции снизили минимальный возраст для работы патрульным: какой он теперь

Патрульная полиция Украина снизила минимальный возраст, необходимый для пополнения своих рядов. Теперь он составляет 18 лет.

Объявления о вакансиях с обновленным требованием уже появились на сайте полиции.

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Требования к патрульным:

возраст – от 18 до 40 лет

гражданство Украины;

свободное владение украинским языком;

полное общее, среднее или высшее образование;

водительское удостоверение категории В или готовность к обучению вождению.

Ранее минимальный возраст украинского патрульного был 20 лет.

Сейчас в 37 городах Украины открыты 2 тысячи 710 вакансий.