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      В полиции снизили минимальный возраст для работы патрульным: какой он теперь

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      Снизили минимальный возраст для работы патрульным / dt.ua

      Патрульная полиция Украина снизила минимальный возраст, необходимый для пополнения своих рядов. Теперь он составляет 18 лет.

      Объявления о вакансиях с обновленным требованием уже появились на сайте полиции.

      Обратите внимание: Запрет фейерверков: в полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения

      Требования к патрульным:

      • возраст – от 18 до 40 лет
      • гражданство Украины;
      • свободное владение украинским языком;
      • полное общее, среднее или высшее образование;
      • водительское удостоверение категории В или готовность к обучению вождению.

      Ранее минимальный возраст украинского патрульного был 20 лет.

      Сейчас в 37 городах Украины открыты 2 тысячи 710 вакансий.

      В октябре 2019 года сообщали о повышении зарплаты правоохранителям. Руководитель Нацполиции тогда заявил, что оплата труда выросла, но еще не находится на том уровне, на котором хотелось бы.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Работа Полиция
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