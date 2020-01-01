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      У поліції знизили мінімальний вік для роботи патрульним: який він тепер

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      Знизили мінімальний вік для роботи патрульним / dt.ua

      Патрульна поліція України знизила мінімальний вік, необхідний для поповнення своїх лав. Відтепер він становить 18 років.

      Оголошення про вакансії з оновленою вимогою вже з’явилися на сайті поліції.

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      Вимоги до патрульних:

      • вік – від 18 до 40 років;
      • громадянство України;
      • вільне володіння українською мовою;
      • повна загальна, середня або вища освіта;
      • водійське посвідчення категорії В або готовність до навчання водінню.

      Раніше мінімальний вік українського патрульного був 20 років.

      Наразі у 37 містах України відкриті 2 тисячі 710 вакансій.

      У жовтні 2019 року повідомляли про підвищення зарплати правоохоронців. Керівник Нацполіції тоді заявив, що оплата праці зросла, та ще не перебуває на тому рівні, на якому хотілося б.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Робота
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