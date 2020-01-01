У поліції знизили мінімальний вік для роботи патрульним: який він тепер

Патрульна поліція України знизила мінімальний вік, необхідний для поповнення своїх лав. Відтепер він становить 18 років.

Оголошення про вакансії з оновленою вимогою вже з’явилися на сайті поліції.

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Вимоги до патрульних:

вік – від 18 до 40 років;

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

повна загальна, середня або вища освіта;

водійське посвідчення категорії В або готовність до навчання водінню.

Раніше мінімальний вік українського патрульного був 20 років.

Наразі у 37 містах України відкриті 2 тисячі 710 вакансій.