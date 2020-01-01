У поліції знизили мінімальний вік для роботи патрульним: який він тепер
Патрульна поліція України знизила мінімальний вік, необхідний для поповнення своїх лав. Відтепер він становить 18 років.
Оголошення про вакансії з оновленою вимогою вже з’явилися на сайті поліції.
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Вимоги до патрульних:
- вік – від 18 до 40 років;
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- повна загальна, середня або вища освіта;
- водійське посвідчення категорії В або готовність до навчання водінню.
Раніше мінімальний вік українського патрульного був 20 років.
Наразі у 37 містах України відкриті 2 тисячі 710 вакансій.
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