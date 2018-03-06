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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В полиции сообщили имена подозреваемых в поджоге венгерского общества

18:15, 6 марта 209 Читати новину українською

Само преступление квалифицируют как террористический акт. Последнего подозреваемого по этому делу до сих пор не задержали, ведь он находится за границей в самопровозглашенном Приднестровье.

Подозреваемый Владимир Кондратенко не на скамье подсудимых, а среди зрителей в зале суда без наручников, однако свободно передвигаться не может. Его охраняли сотрудники СБУ.

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52-летний Владимир вместе с тремя сообщниками приехали на Закарпатье накануне преступления, 26 февраля. Возле венгерского центра оказались около трех ночи. Один из сообщников с пакетом взрывчатки пошел к офису, поставил пакет на подоконник и ушел. Впоследствии прогремел взрыв и начался пожар. Подрывники действовали профессионально.

Он является участником АТО, более 5 раз был в АТО, получил там инвалидность второй группы, характеризовался до этого исключительно положительно, ни к какой уголовной ответственности не привлекался,
– сообщил адвокат подсудимого Евгений Шалыга

После взрыва подозреваемые поехали домой – в Черкассы и Кропивницкий. Уже там прошла спецоперация, во время которой их задержали. Известно, что третий подозреваемый уже выехал за пределы Украины. Сейчас он находится на неподконтрольной территории Молдове – Приднестровье. Есть информация, что он является кадровым офицером ФСБ.

Между тем, другим двум подозреваемым, Александру Билобородьку и Владимиру Кондратенко, избирают меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, что за февраль 2018 года Службе безопасности Украины удалось зафиксировать 12 случаев диверсионной работы российских спецслужб. Среди них – поджог "Общества венгерской культуры Закарпатья".

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья АТО Ужгород
Источник: 24 Канал
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