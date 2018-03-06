У поліції повідомили імена підозрюваних у підпалі угорського товариства

Сам злочин кваліфікують як терористичний акт. Останнього підозрюваного у цій справі досі не затримали, адже він перебуває за кордоном у самопроголошеному Придністров'ї.

Підозрюваний Володимир Кондратенко не на лаві підсудних, а серед глядачів у залі суду, без кайданок, проте вільно пересуватися не може. Його охороняли працівники СБУ.

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52-річний Володимир разом з трьома спільниками приїхали на Закарпаття напередодні злочину, 26 лютого. Коло угорського центру опинилися близько третьої ночі. Один із спільників із пакетом вибухівки пішов до офісу, поставив пакунок на підвіконня і пішов. Згодом пролунав вибух і почалась пожежа. Підривники діяли професійно.

Він є учасником АТО, більше 5 разів був в АТО, отримав там інвалідність другої групи, характеризувався до цього виключно позитивно, ні до якої кримінальної відповідальності не притягався,

– повідомив адвокат підсудного Євгеній Шалига

Після вибуху підозрювані поїхали додому – в Черкаси та Кропивницький. Вже там відбулась спецоперація, під час якої їх затримали. Відомо, що третій підозрюваний вже виїхав за межі України. Нині він перебуває на непідконтрольній Молдові території – Придністров'ї. Є інформація, що він є кадровим офіцером ФСБ.

Між тим, іншим двом підозрювним – Олександру Білобородьку та Володимиру Кондратенку, обирають запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, що за лютий 2018 року Службі безпеки України вдалось зафіксувати 12 випадків диверсійної роботи російських спецслужб. Серед них – підпал "Товариства угорської культури Закарпаття".