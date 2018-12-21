В Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка

В Гданьске на севере Польши родила ребенка 11-летняя девочка из Украины. Гданьская прокуратура проводит расследование.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Читайте также: Изнасилование хасидами несовершеннолетней: полиция Умани опровергает информацию

Девочку привели к врачу 18 декабря после того, как она сказала матери, что ей плохо. Врач заявил, что 11–летняя девочка находится на поздней стадии беременности, и сообщил в полицию. Девочку сначала отправили в больницу в Старогард–Гданьский, откуда ее перевели в медучреждение в Гданьске. Там она родила ребенка.

Состояние девочки неизвестно

Больница не разглашает информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Как сообщил прокурор оружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь родом из Украины и переехали в Польшу в сентябре. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно из какой области они приехали. Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело – правоохранительные органы Польши, или Украины.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.