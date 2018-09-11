Изнасилование хасидами несовершеннолетней: полиция Умани опровергает информацию

Полиция Умани опровергает информацию об изнасиловании хасидами несовершеннолетней. Новость накануне распространил местный сайт.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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Мол, группа паломников в нетрезвом состоянии, пригласила 15-летнюю девушку присоединиться к их компании. Она присоединилась к празднованию, а затем мужчины ее изнасиловали. В полиции говорят, что никаких сообщений о содеянном в полицию не поступало.

9-10 сентября в полицию Умани вообще не поступало ни одного сообщения о каком-либо изнасиловании. То есть эта информация надуманная, нет никакого подтверждения. Мелкие правонарушения есть, на них была соответствующая реакция, но в целом празднование прошло спокойно,

– отметил спикер полиции Черкасской Дмитрий Грищенко.