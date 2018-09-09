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30 тысяч хасидов прибыли в Умань, чтобы отметить Еврейский Новый год: видео празднования

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А в Умани в разгаре празднование иудейского Нового года. В этом году Рош Ха-Шана будут отмечать с 9 по 11 сентября. В город уже прибыли 25 тысяч паломников. И как только зайдет солнце, они должны начать празднование.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Надежда Захарченко.

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Евреи встречают 5779-й Новый год. В Умань праздновать приехали почти 30 тысяч паломников. В полдень состоялась молитва. Хасиды просили о мире и благополучии на всей планете. В это время евреям нужно проанализировать свои поступки за предыдущий год и подготовиться к началу нового года.

Традиционно, весь микрорайон превратился в сплошную пешеходную зону, которая заполнена людьми. Хасиды массово скупают сувенирную продукцию, сувениры из дерева и меха, книги, предметы одежды, золотые украшения, игрушки, напитки. Кроме этого они участвуют в различных конкурсах, танцуют, поют.

За порядком в городе усиленно следят правоохранители. В этом году со всех областей Украины полицейских больше чем полтысячи, помогают им и 20 израильских полицейских. В предыдущие годы в Умани во время празднования не обходилось без инцидентов. В прошлом году даже взрыв зафиксировали. Сейчас правоохранители говорят, что пока все спокойно, они работают в штатном режиме. Никаких громких или массовых инцидентов не происходило.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс Хасиды в Умани
Источник: 24 канал
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