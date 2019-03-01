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      В Польше арестовали 4 человек за регистрацию фальшивых приглашений для украинцев

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      Приглашение является основанием для получения визы в Польшу
      Приглашение является основанием для получения визы в Польшу / Фото из открытых источников

      По данным следствия, преступная группа в 2015-2018 годах организовала незаконное пересечение границы для примерно 300 человек.

      Мошенники от имени подставных лиц регистрировали для украинцев приглашения в Польшу, за это они получили более 130 тысяч евро, отметили в издании "Польское радио".

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      Одного украинца и трех граждан Польши задержали 28 февраля в городах Люблинского воеводства. Одним из них оказался сотрудник Департамента по вопросам граждан и иностранцев в филиале Люблинского воеводского управления в городе Замостье.

      Прокурор выдвинул обвинение в управлении преступной группой трем лицам, а еще одной – в участии. Всех задержанных арестовали на три месяца.

      Фальшиві запрошення
      Преступная группа регистрировала фальшивые приглашения для украинцев за вознаграждение

      По данным следствия, после получения польской визы украинцы ехали и в другие страны ЕС – Чехию, Словакию, Литву, Латвию и Францию.

      Ранее обвинение в организации незаконной миграции в Польше уже предъявлено 13 лицам, 5 из них также обвинили в управлении организованной преступной группой, среди них – поляки, украинцы и немцы.

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      Теги: Новости Украины Новости Польши Иммигранты
      Источник: 24 Канал
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