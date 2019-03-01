В Польше арестовали 4 человек за регистрацию фальшивых приглашений для украинцев

По данным следствия, преступная группа в 2015-2018 годах организовала незаконное пересечение границы для примерно 300 человек.

Мошенники от имени подставных лиц регистрировали для украинцев приглашения в Польшу, за это они получили более 130 тысяч евро, отметили в издании "Польское радио".

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Одного украинца и трех граждан Польши задержали 28 февраля в городах Люблинского воеводства. Одним из них оказался сотрудник Департамента по вопросам граждан и иностранцев в филиале Люблинского воеводского управления в городе Замостье.

Прокурор выдвинул обвинение в управлении преступной группой трем лицам, а еще одной – в участии. Всех задержанных арестовали на три месяца.



Преступная группа регистрировала фальшивые приглашения для украинцев за вознаграждение

По данным следствия, после получения польской визы украинцы ехали и в другие страны ЕС – Чехию, Словакию, Литву, Латвию и Францию.

Ранее обвинение в организации незаконной миграции в Польше уже предъявлено 13 лицам, 5 из них также обвинили в управлении организованной преступной группой, среди них – поляки, украинцы и немцы.