У Польщі арештували 4 осіб за реєстрацію фальшивих запрошень для українців

За даними слідства, злочинна група у 2015-2018 роках організувала незаконний перетин кордону для приблизно 300 осіб.

Шахраї від імені підставних осіб реєстрували для українців запрошення до Польщі, за це вони одержали понад 130 тисяч євро, зазначили у виданні "Польське радіо".

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Одного українця та трьох громадян Польщі затримали 28 лютого у містах Люблінського воєводства. Одним з них виявився співробітник Департаменту з питань громадян та іноземців у філії Люблінського воєводського управління у місті Замостя.

Прокурор висунув обвинувачення в управлінні злочинною групою трьом особам, а ще одній – в участі. Усіх затриманих арештували на три місяці.



Злочинна група реєструвала фальшиві запрошення для українців за винагороду

За даними слідства, після отримання польської візи українці їхали й до інших країн ЄС – Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Франції.

Раніше обвинувачення в організації незаконної міграції у Польщі вже висунули 13 особам, 5 з них також звинуватили у керуванні організованою злочинною групою, серед них – поляки, українці та німці.