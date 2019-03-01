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      У Польщі арештували 4 осіб за реєстрацію фальшивих запрошень для українців

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      Запрошення є підставою для отримання візи у Польщу
      Запрошення є підставою для отримання візи у Польщу / Фото з відкритих джерел

      За даними слідства, злочинна група у 2015-2018 роках організувала незаконний перетин кордону для приблизно 300 осіб.

      Шахраї від імені підставних осіб реєстрували для українців запрошення до Польщі, за це вони одержали понад 130 тисяч євро, зазначили у виданні "Польське радіо".

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      Одного українця та трьох громадян Польщі затримали 28 лютого у містах Люблінського воєводства. Одним з них виявився співробітник Департаменту з питань громадян та іноземців у філії Люблінського воєводського управління у місті Замостя.

      Прокурор висунув обвинувачення в управлінні злочинною групою трьом особам, а ще одній – в участі. Усіх затриманих арештували на три місяці.

      Фальшиві запрошення
      Злочинна група реєструвала фальшиві запрошення для українців за винагороду

      За даними слідства, після отримання польської візи українці їхали й до інших країн ЄС – Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Франції.

      Раніше обвинувачення в організації незаконної міграції у Польщі вже висунули 13 особам, 5 з них також звинуватили у керуванні організованою злочинною групою, серед них – поляки, українці та німці.

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      Теги: Новини України Іммігранти Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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