В Польше автобус с украинцами попал в аварию: есть погибшие

8 марта по дороге в польский Перемышль автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика.

Об этом пишет местное издание nowiny24.pl.

"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", – сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Перемышля Магдалина Стекура.

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На тот момент в микроавтобусе было шесть украинцев. Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Одного из них, в тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом спасательной службы.

Украинцы ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.



В Польше автобус с украинцами попал в аварию