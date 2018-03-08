В Польше автобус с украинцами попал в аварию: есть погибшие
8 марта по дороге в польский Перемышль автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика.
Об этом пишет местное издание nowiny24.pl.
"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", – сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Перемышля Магдалина Стекура.
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На тот момент в микроавтобусе было шесть украинцев. Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Одного из них, в тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом спасательной службы.
Украинцы ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.
В Польше автобус с украинцами попал в аварию