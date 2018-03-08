У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію: є загиблі

8 березня по дорозі до польського Перемишля автомобіль Ford із українцями на слизькій дорозі з'їхав на зустрічну смугу й в’їхав під колеса вантажівки.

Про це пише місцеве видання nowiny24.pl.

"Поліцейські встановили, що водій Ford, рухаючись у напрямку до Перемишля, раптово виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою з причепом", – сказала речниця муніципальної поліції Перемишля Магдалина Стекура.

Читайте також: Суворе 8 березня: у Києві сталась масштабна ДТП

На той момент у мікроавтобусі було шестеро українців. Водій та пасажир загинули на місці. Ще четверо українців з різними травмами потрапили до лікарні. Одного з них, у тяжкому стані, транспортували гелікоптером рятувальної служби.

Українці їхали із Старої Бірчі, де працювали на реконструкції моста.

У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію