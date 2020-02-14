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      В Польше депутат показала нецензурный жест оппозиции: фото

      55 Читати новину українською
      Йоанна Лихоцкая / Фото из соцсетей

      Депутат провластной партии в Польше "Право и справедливость" Иоанна Лихоцкая оскандалилась, показав оппозиции средний палец.

      Журнал Wprost сообщил, что инцидент случился после того, как Сейм проголосовал за финансирование государственных СМИ, оппозиционные политики и активисты неоднократно обвиняли в распространении пропаганды.

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      Оппозицию возмутило, что для этого надо выделить рекордные два миллиарда злотых, которые лучше было бы направить на здравоохранение. Они начали выкрикивать "Позор!", и в этот момент многочисленные журналисты зафиксировали жест Лихоцкой.

      Ряд оппозиционеров требуют извинений от депутата, ведь, по их словам, такое поведение недопустимо. Сама же Иоанна Лихоцкая объяснила, что лишь потерла пальцем под глазом.

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости политики Новости Польши Авто 24
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