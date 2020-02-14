У Польщі депутатка показала нецензурний жест опозиції: фото

Депутатка провладної партії у Польщі "Право і справедливість" Йоанна Ліхоцька оскандалилась, показавши опозиції середнього пальця.

Журнал Wprost повідомив, що інцидент трапився після того, як Сейм проголосував за фінансування державних ЗМІ, які опозиційні політики й активісти неодноразово звинувачували у поширенні пропаганди.

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Опозицію обурило, що для цього треба виділити рекордних два мільярди злотих, які краще було б спрямувати на охорону здоров'я. Вони почали вигукувати "Ганьба!" і в цей момент численні журналісти зафіксували жест Ліхоцької.

Низка опозиціонерів вимагають вибачень від депутатки, адже, за їхніми словами, така поведінка є неприпустимою. Сама ж Йоанна Ліхоцька пояснила, що лише потерла пальцем під оком.