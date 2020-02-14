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      У Польщі депутатка показала нецензурний жест опозиції: фото

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      Йоанна Ліхоцька показала нецензурний жест опозиції / Фото з соцмереж

      Депутатка провладної партії у Польщі "Право і справедливість" Йоанна Ліхоцька оскандалилась, показавши опозиції середнього пальця.

      Журнал Wprost повідомив, що інцидент трапився після того, як Сейм проголосував за фінансування державних ЗМІ, які опозиційні політики й активісти неодноразово звинувачували у поширенні пропаганди.

      До слова: Кива переписувався з Жиріновським у Раді: відео листування 18+

      Опозицію обурило, що для цього треба виділити рекордних два мільярди злотих, які краще було б спрямувати на охорону здоров'я. Вони почали вигукувати "Ганьба!" і в цей момент численні журналісти зафіксували жест Ліхоцької.

      Низка опозиціонерів вимагають вибачень від депутатки, адже, за їхніми словами, така поведінка є неприпустимою. Сама ж Йоанна Ліхоцька пояснила, що лише потерла пальцем під оком. 

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини Польщі
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