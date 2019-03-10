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      В Польше готовятся к увеличению военного контингента США

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      В Варшаве обсудят увеличение присутствия войск США в Польше
      В Варшаве обсудят увеличение присутствия войск США в Польше / Фото из открытых источников

      Польша серьезно настроена увеличить военный контингент США в стране. В Варшаве пройдут консультации по этому поводу уже в ближайшее время.

      В обсуждении примут участие представители министерства национальной обороны Польши и американского Пентагона, сообщает Польское радио.

      Читайте также: В Минске таки решили поговорить с Варшавой про американскую военную базу в Польше

      Их встреча запланирована на середину следующей недели. Кроме того, в обсуждениях должны принять участие представители президента Польши Анджея Дуды.

      Дела идут в правильном направлении,
      – заявил глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.

      Он отметил, увеличение присутствия американских войск будет происходить постепенно и в этом деле не следует ожидать одноразового решения. Однако динамики польско-американским разговорам на эту тему добавил лозунг "Форт Трамп", прозвучавший на встрече президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом осенью.

      Сколько американских военных в Польше сейчас?Сейчас в Польше дислоцируются примерно 4 тысячи американских солдат, которые являются частью восточного фланга сил НАТО. Польша отстаивает инициативу размещения на своей территории постоянной военной базы США.

      Идея увеличения количества американских военных категорически не нравится России и Беларуси. В Министерстве иностранных дел Беларуси ранее на "Форт Трампа" реагировали крайне резко. Там заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности.

      От себя Александр Лукашеко добавил, что вместе с Россией "будет размещать что-то в ответ". В Москве утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает такие шаги".

      Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?​ Польша неоднократно обращалась с предложением постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут ориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за расходов, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

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      Теги: Новости политики Новости Польши Новости США
      Источник: 24 Канал
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