У Польщі готуються до збільшення військового контингенту США

Польща серйозно налаштована збільшити військовий контингент США у країні. У Варшаві відбудуться консультації з цього приводу вже у найближчий час.

В обговоренні братимуть участь представники міністерства національної оборони Польщі та американського Пентагону, повідомляє Польське радіо.

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Їхня зустріч запланована на середину наступного тижня. Окрім того, в обговореннях мають взяти участь представники президента Польщі Анджея Дуди.

Справи йдуть у правильному напрямку,

– заявив голова польського бюро національної безпеки Павел Сольох.

Він зазначив, збільшення присутності американських військ відбуватиметься поступово і в цій справі не слід очікувати одноразового рішення. Однак динаміки польсько-американським розмовам на цю тему додав лозунг "Форт Трамп", що прозвучав на зустрічі президента Польщі Анджея Дуди з президентом США Дональдом Трампом восени.

Скільки американських військових у Польщі зараз?Наразі в Польщі дислокуються приблизно 4 тисячі американських солдатів, які є частиною східного флангу сил НАТО. Польща відстоює ініціативу розміщення на своїй території постійної військової бази США.

Ідея збільшення кількості американських військових категорично не подобається Росії та Білорусі. У Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше на "Форт Трампа" реагували вкрай різко. Там заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості.



Від себе Олександр Лукашеко додав, що разом із Росією "буде розміщувати щось у відповідь". У Москві стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі означатиме руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє такі кроки".

Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі? Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.