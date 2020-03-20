18:52
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      В Польше мужчина сбежал с карантина на свидание: ему грозит штраф

      - Читати новину українською

      Вместо того, чтобы находиться в карантине, 21-летний мужчина сбежал на свидание с девушкой. Теперь ему грозит штраф в более чем 2 тысячи евро. Произошел инцидент в Польше.

      Молодой человек из города Остшешув попал в принудительный 14-дневный карантин, информирует TVN24.

      Читайте также Британец летал с любовницей в Италию и подхватил там коронавирус

      За всеми, кто находится в принудительной изоляции, наблюдают правоохранители. Когда они приехали в дом мужчины, обнаружили, что его нет внутри.

      Он вышел из дома, нарушив режим карантина. Мужчина также не отвечал на звонки полиции. Оказалось, что он хотел увидеться со своей девушкой.

      Нарушителя быстро нашли и уговорили вернуться в место карантина. К счастью, девушка на свидание не пришла.

      За свое безответственное поведение мужчина теперь может дорого заплатить. Ему грозит штраф в размере 10 тысяч злотых, то есть 2 тысячи 210 евро. В полиции такое наказание считают суровым, но адекватным.

      Основное о коронавирусе в мире

      • По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировали свыше 255 тысяч случаев заражения коронавирусом, 89,9 тысяч людей выздоровели. Умерли – более 10 тысяч.
      • Больше всего инфицированных – в Китае и Италии. Однако за последние двое суток (18, 19 марта) в Ухане не зарегистрировали ни одного нового случая заражения, однако в Италии – пик распространения коронавируса.
      • В Польше клинически подтвердили более 378 случаев болезни, умерли 6 человек.
      • Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввел соответствующие меры – перекрыты границы, остановлено авиасообщение и объявлен режим чрезвычайного положения.

      Коронавірус у цифрахКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Штрафы Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Другая сторона карантина: три дня из жизни Парижа
      Ірена Карпа
      сегодня , 16:36 Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика
      Анна Запотоцька
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук