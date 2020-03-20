В Польше мужчина сбежал с карантина на свидание: ему грозит штраф

Вместо того, чтобы находиться в карантине, 21-летний мужчина сбежал на свидание с девушкой. Теперь ему грозит штраф в более чем 2 тысячи евро. Произошел инцидент в Польше.

Молодой человек из города Остшешув попал в принудительный 14-дневный карантин, информирует TVN24.

Читайте также Британец летал с любовницей в Италию и подхватил там коронавирус

За всеми, кто находится в принудительной изоляции, наблюдают правоохранители. Когда они приехали в дом мужчины, обнаружили, что его нет внутри.

Он вышел из дома, нарушив режим карантина. Мужчина также не отвечал на звонки полиции. Оказалось, что он хотел увидеться со своей девушкой.

Нарушителя быстро нашли и уговорили вернуться в место карантина. К счастью, девушка на свидание не пришла.

За свое безответственное поведение мужчина теперь может дорого заплатить. Ему грозит штраф в размере 10 тысяч злотых, то есть 2 тысячи 210 евро. В полиции такое наказание считают суровым, но адекватным.

Основное о коронавирусе в мире

По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировали свыше 255 тысяч случаев заражения коронавирусом, 89,9 тысяч людей выздоровели. Умерли – более 10 тысяч.

Больше всего инфицированных – в Китае и Италии. Однако за последние двое суток (18, 19 марта) в Ухане не зарегистрировали ни одного нового случая заражения, однако в Италии – пик распространения коронавируса.

В Польше клинически подтвердили более 378 случаев болезни, умерли 6 человек.

Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввел соответствующие меры – перекрыты границы, остановлено авиасообщение и объявлен режим чрезвычайного положения.

​ Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала