Британец летал с любовницей в Италию и подхватил там коронавирус

В Великобритании мужчина вернулся домой с якобы командировки внутри страны уже с коронавирусом. На самом деле с любовницей он посетил Италию. Жена неверного мужа находится в самоизоляции и не догадывается, где был ее любимый.

Изменяя жене, муж заболел коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.

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Мужчина признался координаторам общественного здравоохранения, что подхватил вирус во время тайной поездки за границу – в Италию,

– говорится в сообщении.

Своей жене он сказал, что был в командировке внутри страны.

Симптомы коронавируса у британца появились сразу после возвращения из Италии. Он обратился к врачам и сдал анализы. Тест показал наличие коронавируса. Имени любовницы мужчина называть не захотел.

"Пациент вздохнул с облегчением, что успел вернуться домой к отмене полетов – это потребовало бы некоторых объяснений", – рассказали представители отрасли здравоохранения. Британец думал, что у него идеальное алиби, однако не учел вспышки коронавируса.

Основное о коронавирусе в мире

По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч.

заражения коронавирусом, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч. Больше всего инфицированных – в Китае и Италии . Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса.

и . Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса. В Британии клинически подтвердили более 2,5 тысяч случаев болезни, умерли 104 человека.

клинически подтвердили более 2,5 тысяч случаев болезни, умерли 104 человека. Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввел соответствующие меры – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.

В Украине зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала