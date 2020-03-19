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      Британец летал с любовницей в Италию и подхватил там коронавирус

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      В Великобритании мужчина вернулся домой с якобы командировки внутри страны уже с коронавирусом. На самом деле с любовницей он посетил Италию. Жена неверного мужа находится в самоизоляции и не догадывается, где был ее любимый.

      Изменяя жене, муж заболел коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.

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      Мужчина признался координаторам общественного здравоохранения, что подхватил вирус во время тайной поездки за границу – в Италию,
      – говорится в сообщении.

      Своей жене он сказал, что был в командировке внутри страны.

      Симптомы коронавируса у британца появились сразу после возвращения из Италии. Он обратился к врачам и сдал анализы. Тест показал наличие коронавируса. Имени любовницы мужчина называть не захотел.

      "Пациент вздохнул с облегчением, что успел вернуться домой к отмене полетов – это потребовало бы некоторых объяснений", – рассказали представители отрасли здравоохранения. Британец думал, что у него идеальное алиби, однако не учел вспышки коронавируса.

      Основное о коронавирусе в мире

      • По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч.
      • Больше всего инфицированных – в Китае и Италии. Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса.
      • В Британии клинически подтвердили более 2,5 тысяч случаев болезни, умерли 104 человека.
      • Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввел соответствующие меры – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
      • В Украине зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.

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      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус Covid-19 Курьезные новости Великобритания
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