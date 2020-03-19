Британец летал с любовницей в Италию и подхватил там коронавирус
В Великобритании мужчина вернулся домой с якобы командировки внутри страны уже с коронавирусом. На самом деле с любовницей он посетил Италию. Жена неверного мужа находится в самоизоляции и не догадывается, где был ее любимый.
Изменяя жене, муж заболел коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.
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Мужчина признался координаторам общественного здравоохранения, что подхватил вирус во время тайной поездки за границу – в Италию,
– говорится в сообщении.
Своей жене он сказал, что был в командировке внутри страны.
Симптомы коронавируса у британца появились сразу после возвращения из Италии. Он обратился к врачам и сдал анализы. Тест показал наличие коронавируса. Имени любовницы мужчина называть не захотел.
"Пациент вздохнул с облегчением, что успел вернуться домой к отмене полетов – это потребовало бы некоторых объяснений", – рассказали представители отрасли здравоохранения. Британец думал, что у него идеальное алиби, однако не учел вспышки коронавируса.
Основное о коронавирусе в мире
- По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч.
- Больше всего инфицированных – в Китае и Италии. Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения внутри страны, зато в Италии – пик распространения коронавируса.
- В Британии клинически подтвердили более 2,5 тысяч случаев болезни, умерли 104 человека.
- Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввел соответствующие меры – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
- В Украине зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.