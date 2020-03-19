Британець літав з коханкою в Італію і підхопив там коронавірус
У Великій Британії чоловік повернувся додому з нібито відрядження всередині країни вже з коронавірусом. Насправді з коханкою він відвідав Італію. Дружина зрадливого чоловіка перебуває в самоізоляції та не здогадується, де був її коханий.
Зраджуючи дружину чоловік захворів на коронавірус. Про це повідомляє The Sun.
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Чоловік зізнався координаторам громадської охорони здоров'я, що підхопив вірус під час таємної поїздки за кордон – до Італії,
– йдеться в повідомленні.
Своїй дружині він сказав, що був у відрядженні всередині країни.
Симптоми коронавірусу у британця з’явилися одразу після повернення з Італії. Він звернувся до лікарів та здав аналізи. Тест показав наявність коронавірусу. Імені коханки чоловік називати не захотів.
"Пацієнт зітхнув із полегшенням, що встиг повернутися додому до скасування польотів – це вимагало б деяких пояснень", – розповіли представники галузі охорони здоров’я. Британець думав, що в нього ідеальне алібі, однак не врахував спалах коронавірусу.
Основне про коронавірус у світі
- Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч.
- Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії. Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу.
- У Британії клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини.
- Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.
- В Україні зареєстровано 16 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні.