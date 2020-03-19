Британець літав з коханкою в Італію і підхопив там коронавірус

У Великій Британії чоловік повернувся додому з нібито відрядження всередині країни вже з коронавірусом. Насправді з коханкою він відвідав Італію. Дружина зрадливого чоловіка перебуває в самоізоляції та не здогадується, де був її коханий.

Зраджуючи дружину чоловік захворів на коронавірус. Про це повідомляє The Sun.

Читайте також Американка декілька днів "мила руки" шматком сиру: курйозна історія

Чоловік зізнався координаторам громадської охорони здоров'я, що підхопив вірус під час таємної поїздки за кордон – до Італії,

– йдеться в повідомленні.

Своїй дружині він сказав, що був у відрядженні всередині країни.

Симптоми коронавірусу у британця з’явилися одразу після повернення з Італії. Він звернувся до лікарів та здав аналізи. Тест показав наявність коронавірусу. Імені коханки чоловік називати не захотів.

"Пацієнт зітхнув із полегшенням, що встиг повернутися додому до скасування польотів – це вимагало б деяких пояснень", – розповіли представники галузі охорони здоров’я. Британець думав, що в нього ідеальне алібі, однак не врахував спалах коронавірусу.

Основне про коронавірус у світі

Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч.

зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч. Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії . Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу.

та . Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу. У Британії клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини.

клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини. Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.

В Україні зареєстровано 16 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні.

​

Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу