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      Британець літав з коханкою в Італію і підхопив там коронавірус

      - Читать новость на русском
      Британець підхопив коронавірус під час поїздки в Італію з коханкою / pravda.com.ua

      У Великій Британії чоловік повернувся додому з нібито відрядження всередині країни вже з коронавірусом. Насправді з коханкою він відвідав Італію. Дружина зрадливого чоловіка перебуває в самоізоляції та не здогадується, де був її коханий.

      Зраджуючи дружину чоловік захворів на коронавірус. Про це повідомляє The Sun.

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      Чоловік зізнався координаторам громадської охорони здоров'я, що підхопив вірус під час таємної поїздки за кордон – до Італії,
      – йдеться в повідомленні.

      Своїй дружині він сказав, що був у відрядженні всередині країни.

      Симптоми коронавірусу у британця з’явилися одразу після повернення з Італії. Він звернувся до лікарів та здав аналізи. Тест показав наявність коронавірусу. Імені коханки чоловік називати не захотів.

      "Пацієнт зітхнув із полегшенням, що встиг повернутися додому до скасування польотів – це вимагало б деяких пояснень", – розповіли представники галузі охорони здоров’я. Британець думав, що в нього ідеальне алібі, однак не врахував спалах коронавірусу.

      Основне про коронавірус у світі

      • Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч. 
      • Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії. Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу. 
      • У Британії клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини.
      • Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.
      • В Україні зареєстровано 16 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні. 

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус Covid-19 Курйозні новини Велика Британія
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