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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      У Польщі чоловік втік з карантину на побачення: йому загрожує штраф

      - Читать новость на русском
      Чоловік втік з карантину на побачення / morungexpress.com

      Замість того, щоб перебувати у карантині, 21-річний чоловік втік на побачення з дівчиною. Тепер йому загрожує штраф у понад 2 тисячі євро. Стався інцидент у Польщі.

      Молодий чоловік з міста Остшешув потрапив у примусовий 14-денний карантин, інформує TVN24.

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      За всіма, хто перебуває в примусовій ізоляції, наглядають правоохоронці. Коли вони приїхали до будинку чоловіка, виявили, що його немає всередині.

      Він вийшов з дому, порушивши режим карантину. Чоловік також не відповідав на дзвінки поліції. Виявилося, що він хотів побачитися зі своєю дівчиною.

      Порушника швидко знайшли та вмовили повернутися до місця карантину. На щастя, дівчина на побачення не прийшла.

      За свою безвідповідальну поведінку чоловік тепер може дорого заплатити. Йому загрожує штраф у розмірі 10 тисяч злотих, тобто 2 тисячі 210 євро. У поліції таке покарання вважають суворим, але адекватним.

      Основне про коронавірус у світі

      • Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 255 тисяч випадків зараження коронавірусом, 89,9 тисячі людей – одужали. Померли – понад 10 тисяч. 
      • Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії. Однак за останні дві доби (18, 19 березня) в Ухані не зареєстрували жодного нового випадку зараження, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу. 
      • У Польщі клінічно підтвердили понад 378 випадків недуги, померли 6 людей.
      • Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Штрафи Новини Польщі
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