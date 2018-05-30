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В Польше на берегу моря нашли российские ракеты для подводных лодок

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В Польше на берегу моря нашли российские ракеты для подводных лодок
В Польше на берегу моря нашли российские ракеты для подводных лодок / Rmf24.pl

В Польше в трех местах на побережье Балтийского моря в течение нескольких дней были найдены сигнальные ракеты от подводных лодок российского производства. Это ракеты КСП, которые называют "сигнальными буями".

Об этом сообщает RMF24.

Отметим, что эти ракеты запускаются из лодки класса "Кило". Единственной таким лодкой в польском флоте является ORP Orzeł. По информации местных моряков, ракеты с этой лодки не могли быть выпущены.

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Польские военные предположили, что ракеты могли использоваться россиянами на морском полигоне во время учений в Балтийском море.

Класс "Кило" является российской подлодкой, однако он выпускается и для экспорта. Сигнальные ракеты используются для обозначения места нахождения судна, чаще всего в случае аварийного выхода на поверхность, или же при соблюдении радиомолчания, чтобы показать начало реализации определенного упражнения или задачи.

Пока неизвестно, когда именно были использованы найденные ракеты, так как после выстрела они могут неделями дрейфовать в море на поверхности воды.

ракета Росія Польща
Найденная в Польше ракета

Источник: 24 Канал
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