У Польщі на березі моря знайшли російські ракети для підводних човнів

У Польщі у трьох місцях на узбережжі Балтійського моря протягом кількох днів були знайдені сигнальні ракети від підводних човнів російського виробництва. Це ракети КСП, які називають "сигнальними буями".

Про це повідомляє RMF24.

Зазначимо, що ці ракети запускаються з човна класу "Кіло". Єдиним таким човном у польському флоті є ORP Orzeł. За інформацією місцевих моряків, ракети з цього човна не могли бути випущені.

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Польські військові припустили, що ракети могли використовуватися росіянами на морському полігоні під час навчань у Балтійському морі.

Клас "Кіло" є російським підводним човном, проте він випускається і для експорту. Сигнальні ракети використовують для позначення місця перебування судна найчастіше у разі аварійного виходу на поверхню, або ж при дотриманні радіомовчання, щоб показати початок реалізації певної вправи або завдання.

Наразі невідомо, коли саме були використані знайдені ракети, адже після пострілу вони можуть тижнями дрейфувати у морі на поверхні води.



Знайдена у Польщі ракета