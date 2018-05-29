У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни, є жертви: фото

В одному з лісових масивів повіту Бакеу, що у Румунії, вибухнула бомба часів Другої світової війни, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали важкі поранення.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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На жаль, у результаті вибуху бомби часів Другої світової війни, загинув чоловік у віці 27 років. Ще двоє перебувають в реанімації в одній з місцевих лікарень. За ними вилетіли два вертольоти Швидкої медичної допомоги. По всій імовірності, постраждалих доставлять у лікарню міста Галац,

– розповів журналістам генеральний секретар МВС Румунії Раед Арафат.

Також, як повідомляють місцеві видання, одному з потерпілих ампутували руку, а інший отримав травму грудної клітки та осколкове поранення.

За попередніми даними, бомба вибухнула від удару молотком. Поліцейські з'ясовують чи це було випадковістю, чи чоловіки навмисне вдарили по ній.

Наразі представники правоохоронних органів проводять слідчі заходи для з'ясування всіх обставин трагічного інциденту.



У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової, загинув чоловік



Внаслідок вибуху бомби у Румунії, загинув молодий чоловік



У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни