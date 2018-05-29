10:21
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 13°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
  • п'ятниця
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни, є жертви: фото

648 Читать новость на русском
У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни
У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни / stirileprotv.ro

В одному з лісових масивів повіту Бакеу, що у Румунії, вибухнула бомба часів Другої світової війни, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали важкі поранення.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: На Рівненщині знайшли німецьку авіаційну бомбу: вага боєприпасу – чвертьтонни

На жаль, у результаті вибуху бомби часів Другої світової війни, загинув чоловік у віці 27 років. Ще двоє перебувають в реанімації в одній з місцевих лікарень. За ними вилетіли два вертольоти Швидкої медичної допомоги. По всій імовірності, постраждалих доставлять у лікарню міста Галац,
– розповів журналістам генеральний секретар МВС Румунії Раед Арафат.

Також, як повідомляють місцеві видання, одному з потерпілих ампутували руку, а інший отримав травму грудної клітки та осколкове поранення.

За попередніми даними, бомба вибухнула від удару молотком. Поліцейські з'ясовують чи це було випадковістю, чи чоловіки навмисне вдарили по ній.

Наразі представники правоохоронних органів проводять слідчі заходи для з'ясування всіх обставин трагічного інциденту.


У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової, загинув чоловік


Внаслідок вибуху бомби у Румунії, загинув молодий чоловік


У Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни


Постраждалих внаслідок вибуху бомби у Румунії госпіталізували

Теги: Румунія Зброя Жертви Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук