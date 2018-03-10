В Польше напали на Украинский народный дом
10 марта неизвестные разбили окно Украинского народного дома в Перемышле (Польша).
Об этом инциденте сообщили голове Перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше Марии Туцькой, пишет prostir.pl.
Читайте также: В Польше жестоко избили украинца за его национальность
Разбитое большое окно было на первом этаже здания, которое находится в центре города недалеко от здания мэрии.
Нападавшие разбили окошко, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии