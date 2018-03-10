В Польше напали на Украинский народный дом

10 марта неизвестные разбили окно Украинского народного дома в Перемышле (Польша).

Об этом инциденте сообщили голове Перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше Марии Туцькой, пишет prostir.pl.

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Разбитое большое окно было на первом этаже здания, которое находится в центре города недалеко от здания мэрии.

Нападавшие разбили окошко, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.