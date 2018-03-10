У Польщі напали на Український народний дім

10 березня невідомі розбили вікно Українського народного дому в Перемишлі (Польща).

Про цей інцидент повідомили голову Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі Марію Туцьку, пише prostir.pl.

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Розбите велике вікно було на першому поверсі будівлі, яка стоїть у центрі міста неподалік будинку мерії.

Нападники розбили шибу, за якою висів плакат з логотипом Об’єднання українців у Польщі.