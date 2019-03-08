В Польше официально выдвинули кандидата на должность посла в Украине

Глава МИД Польши Яцек Чапутович передал своему заместителю Бартошу Цихоцкому номинацию на должность нового посла в Украине.

19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло - его каденция подошла к концу 31 января 2019 года.

Читайте также: Количество украинцев в Польше посчитали с помощью смартфонов

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", – говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

FM #Czaputowicz, on behalf of the President of the Republic of #Poland, handed @B_Cichocki his nomination to the post of ambassador of the Republic of Poland to #Ukraine . pic.twitter.com/VGn829MsKQ — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) March 8, 2019

Что известно о Бартошае Цихоцком?

Цихоцкий – историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных студий, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах он был сотрудником Посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.



Будучи последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий также является и противником уступок Киеву в историческом споре.