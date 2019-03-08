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      В Польше официально выдвинули кандидата на должность посла в Украине

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      В Польше официально выдвинули кандидата на должность посла в Украине
      В Польше официально выдвинули кандидата на должность посла в Украине / twitter.com/PolandMFA

      Глава МИД Польши Яцек Чапутович передал своему заместителю Бартошу Цихоцкому номинацию на должность нового посла в Украине.

      19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло - его каденция подошла к концу 31 января 2019 года.

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      "Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", – говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

      Что известно о Бартошае Цихоцком?
      Цихоцкий – историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных студий, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах он был сотрудником Посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

      Будучи последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий также является и противником уступок Киеву в историческом споре.

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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Новости Польши
      Источник: 24 канал
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