Количество украинцев в Польше посчитали с помощью смартфона

Оказалось, что в Польше находится один миллион двести семьдесят тысяч украинцев. Их удалось посчитать с помощью смартфонов, которыми воспользовались граждане Украины.

Исследование провела компания, которая занимается изучением поведения пользователей мобильной связи, передает сайт "Газета выборча".

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Впрочем, в польском правительстве отмечают, что точного количества не знают. Мол, ни сведений о выданных визах, ни количество выданных разрешений на работу или постоянное проживание, ни страховые взносы не дают полной информации.

Интересно, что прошлогоднее исследование пользователей мобильной связи зафиксировало 830 тысяч украинцев.

Сколько будут зарабатывать украинцы в Польше в 2019 году? Польское правительство сообщило, что в начале 2019 года валовая минимальная зарплата для всех работников в стране составит 2250 злотых (16 тысяч 550 гривен). А ставка за час составит 14,7 злотых (100 гривен). То есть чистыми деньгами работники будут получать около 10,7 злотых за час (73-74 гривны).



Это на 7,1% (150 злотых) больше, чем в предыдущем году. Так, работник на наименее квалифицированной должности будет получать "на руки" около 1634 злотых (12 тысяч 20 гривен, что почти втрое больше, чем в Украине).