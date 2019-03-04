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      У тебя есть семь дней, – мэры Польши получили письма с угрозами и гильзами

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      Мэры Польши получили письма с угрозами и гильзами
      Мэры Польши получили письма с угрозами и гильзами / Тадеуш Ференц и Яцек Майхровский

      Мэр Кракова Яцек Майхровский и мэр Ряшева Тадеуш Ференц получили письма с угрозами. в конвертах также были гильзы от патронов.

      Оба письма поступили руководителям польских городов в понедельник, 4 марта, сообщило польское издание RMF24.

      Читайте также: Через семь недель после убийства Павла Адамовича в Гданьске выбрали нового мэра

      Правоохранители устанавливают отправителя письма мэру Ряшева. Вместе с тем дело с аналогичным письмом главе Кракова прояснилась – злоумышленника уже задержали. Письма с гильзой и патроном без пороха Яцек Майхровски отправил 28-летний житель Малопольши. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

      Давайте играть в игру. Имеешь 7 дней, чтобы объявить о своей отставке. В другом случае в последний раз видишь свою семью (...) Что выбираешь? Жизнь или смерть?
      – говорится в его письме мэру Кракова.

      Полиция выясняет, связаны ли эти письма между собой.

      В последнее время угрозы в сторону представителей власти в Польше явление не единичное. Так, полиция Варшавы уже задержала местного жителя, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о о возможной смерти Анджея Дуды. Все началось после убийства мэра Гданьска.

      Что известно об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича?​
      13 января 2018 года во время благотворительного концерта на Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Мэра госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

      Врачи оперировали его 5 часов и подключали к аппарату искусственного дыхания. Однако в понедельник, 14 января, Адамович умер.

      После этого в Польше тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Президент Польши Дуда объявил национальный траур 18 и 19 января, когда Адамовича и похоронили.

      Убийцей Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства.

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      Теги: Новости политики Расследования Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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