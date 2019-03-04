У тебя есть семь дней, – мэры Польши получили письма с угрозами и гильзами
Мэр Кракова Яцек Майхровский и мэр Ряшева Тадеуш Ференц получили письма с угрозами. в конвертах также были гильзы от патронов.
Оба письма поступили руководителям польских городов в понедельник, 4 марта, сообщило польское издание RMF24.
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Правоохранители устанавливают отправителя письма мэру Ряшева. Вместе с тем дело с аналогичным письмом главе Кракова прояснилась – злоумышленника уже задержали. Письма с гильзой и патроном без пороха Яцек Майхровски отправил 28-летний житель Малопольши. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Давайте играть в игру. Имеешь 7 дней, чтобы объявить о своей отставке. В другом случае в последний раз видишь свою семью (...) Что выбираешь? Жизнь или смерть?
– говорится в его письме мэру Кракова.
Полиция выясняет, связаны ли эти письма между собой.
В последнее время угрозы в сторону представителей власти в Польше явление не единичное. Так, полиция Варшавы уже задержала местного жителя, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о о возможной смерти Анджея Дуды. Все началось после убийства мэра Гданьска.
Что известно об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича?
13 января 2018 года во время благотворительного концерта на Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Мэра госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Врачи оперировали его 5 часов и подключали к аппарату искусственного дыхания. Однако в понедельник, 14 января, Адамович умер.
После этого в Польше тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Президент Польши Дуда объявил национальный траур 18 и 19 января, когда Адамовича и похоронили.
Убийцей Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства.