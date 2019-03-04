У тебя есть семь дней, – мэры Польши получили письма с угрозами и гильзами

Мэр Кракова Яцек Майхровский и мэр Ряшева Тадеуш Ференц получили письма с угрозами. в конвертах также были гильзы от патронов.

Оба письма поступили руководителям польских городов в понедельник, 4 марта, сообщило польское издание RMF24.

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Правоохранители устанавливают отправителя письма мэру Ряшева. Вместе с тем дело с аналогичным письмом главе Кракова прояснилась – злоумышленника уже задержали. Письма с гильзой и патроном без пороха Яцек Майхровски отправил 28-летний житель Малопольши. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Давайте играть в игру. Имеешь 7 дней, чтобы объявить о своей отставке. В другом случае в последний раз видишь свою семью (...) Что выбираешь? Жизнь или смерть?

– говорится в его письме мэру Кракова.

Полиция выясняет, связаны ли эти письма между собой.

В последнее время угрозы в сторону представителей власти в Польше явление не единичное. Так, полиция Варшавы уже задержала местного жителя, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о о возможной смерти Анджея Дуды. Все началось после убийства мэра Гданьска.

Что известно об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича?​

13 января 2018 года во время благотворительного концерта на Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Мэра госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.



Врачи оперировали его 5 часов и подключали к аппарату искусственного дыхания. Однако в понедельник, 14 января, Адамович умер.



После этого в Польше тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Президент Польши Дуда объявил национальный траур 18 и 19 января, когда Адамовича и похоронили.



Убийцей Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства.