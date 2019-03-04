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      Через семь недель после убийства Павла Адамовича в Гданьске избрали нового мэра

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      Убитый мэр Гданьска Павел Адамович
      Убитый мэр Гданьска Павел Адамович / wiadomosci.onet.pl

      Объявление официальных результатов досрочных выборов мэра польского Гданьска пока задерживается из-за доработки протоколов комиссий. Но по предварительной информации новым мэром Гданьска станет Александра Дулькевич – за нее проголосовало более 82% избирателей.

      При этом явка была достаточно низкой – около 48%. Об этом сообщили на польском портале RMF.

      Читайте также: В Гданьске выбирают мэра после убийства Адамовича

      Александра Дулькевич поблагодарила жителей города "за каждый голос, независимо от того, за кого его отдали". Она также поблагодарила родственников убитого руководителя города Павла Адамовича, его жену Магдалену и брата Питера, за то, что они "без колебаний поддержали ее кандидатуру".

      Дулькевич
      Александра Дулькевич

      И отдельные слова Дулькевич адресовала самому Адамовичу: "Спасибо вам, пан Павел, за вашу безграничную любовь и преданность жителям Гданьска. Услышьте наши аплодисменты на небесах!". Также новоизбранный мэр подчеркнула, что ее видение Гданьска – это "видение свободного, открытого, солидарного города". Такое же, каким оно было и у Адамовича.

      Я не второй Павел Адамович, но обещаю продолжить его миссию,
      – подытожила Дулькевич.

      Что известно об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича?
      13 января 2018 года во время благотворительного концерта на Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Городского голову госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи оперировали его пять часов и подключали к аппарату искусственного дыхания. Однако в понедельник, 14 января, Адамович умер. После этого в Польше тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур 18 и 19 января, когда Адамовича и похоронили. Убийцей Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства.
       

      О Павле Адамовиче подробно – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Польши
      Источник: 24 канал
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