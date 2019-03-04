Через семь недель после убийства Павла Адамовича в Гданьске избрали нового мэра

Объявление официальных результатов досрочных выборов мэра польского Гданьска пока задерживается из-за доработки протоколов комиссий. Но по предварительной информации новым мэром Гданьска станет Александра Дулькевич – за нее проголосовало более 82% избирателей.

При этом явка была достаточно низкой – около 48%. Об этом сообщили на польском портале RMF.

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Александра Дулькевич поблагодарила жителей города "за каждый голос, независимо от того, за кого его отдали". Она также поблагодарила родственников убитого руководителя города Павла Адамовича, его жену Магдалену и брата Питера, за то, что они "без колебаний поддержали ее кандидатуру".



Александра Дулькевич

И отдельные слова Дулькевич адресовала самому Адамовичу: "Спасибо вам, пан Павел, за вашу безграничную любовь и преданность жителям Гданьска. Услышьте наши аплодисменты на небесах!". Также новоизбранный мэр подчеркнула, что ее видение Гданьска – это "видение свободного, открытого, солидарного города". Такое же, каким оно было и у Адамовича.

Я не второй Павел Адамович, но обещаю продолжить его миссию,

– подытожила Дулькевич.

Что известно об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича?

13 января 2018 года во время благотворительного концерта на Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Городского голову госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи оперировали его пять часов и подключали к аппарату искусственного дыхания. Однако в понедельник, 14 января, Адамович умер. После этого в Польше тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур 18 и 19 января, когда Адамовича и похоронили. Убийцей Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства.



О Павле Адамовиче подробно – читайте в материале 24 канала