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      В Гданьске выбирают мэра после убийства Адамовича

      19 Читати новину українською
      Досрочные выборы в Гданьске
      Досрочные выборы в Гданьске / ukrinform.ua

      3 марта в польском Гданьске проходят досрочные выборы на пост мэра Гданьска. Их назначили после того, как в январе во время благотворительного концерта убили тогдашнего главу города Павла Адамовича.

      Избирательные участки закроются в 21 час по местному времени, пишет Rzeczpospolita.

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      Борются за пост исполняющая обязанности и экс-заместитель Адамовича Александра Дулькевич, предприниматель Марек Скиба и режиссер Гжегож Браун.

      Явка должна составить не менее 50% избирателей. Тогда выборы признают действительными. Второго тура не будет, если один из кандидатов сразу наберет более 50% голосов.

      Что произошло с Павлом Адамовичем?Вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали. 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание. Нападающим был 27-летний житель Гданьска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Суд арестовал подозреваемого на 3 месяца.

      Мэра Гданьска Павла Адамовича убили на благотворительном концерте: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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