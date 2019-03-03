В Гданьске выбирают мэра после убийства Адамовича

3 марта в польском Гданьске проходят досрочные выборы на пост мэра Гданьска. Их назначили после того, как в январе во время благотворительного концерта убили тогдашнего главу города Павла Адамовича.

Избирательные участки закроются в 21 час по местному времени, пишет Rzeczpospolita.

Читайте также: В Черногории и Сербии тысячи людей вышли на массовые антиправительственные протесты

Борются за пост исполняющая обязанности и экс-заместитель Адамовича Александра Дулькевич, предприниматель Марек Скиба и режиссер Гжегож Браун.

Явка должна составить не менее 50% избирателей. Тогда выборы признают действительными. Второго тура не будет, если один из кандидатов сразу наберет более 50% голосов.

Что произошло с Павлом Адамовичем?Вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали. 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание. Нападающим был 27-летний житель Гданьска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Суд арестовал подозреваемого на 3 месяца.

Мэра Гданьска Павла Адамовича убили на благотворительном концерте: смотрите видео