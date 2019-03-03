У Гданську обирають мера після вбивства Адамовича
3 березня у польському Гданську проходять дострокові вибори на посаду мера Гданська. Їх призначили після того, як у січні під час благодійного концерту вбили тодішнього очільника міста Павла Адамовича.
Виборчі дільниці закриються о 21 годині за місцевим часом, пише Rzeczpospolita.
Читайте також: У Чорногорії та Сербії тисячі людей вийшли на масові антиурядові протести
Борються за посаду виконувачка обов'язків і екс-заступниця Адамовіча Александра Дулькевич, підприємець Марек Скіба та режисер Гжегож Браун.
Явка має скласти щонайменше 50% виборців. Тоді вибори визнають дійсними. Другого туру не буде, якщо один з кандидатів одразу набере понад 50% голосів.
Що сталось з Павлом Адамовичем? Увечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості. Нападником був 27-річний житель Гданська. Раніше він притягався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд заарештував підозрюваного на 3 місяці.
Мера Гданська Павла Адамовича вбили на благодійному концерті: дивіться відео