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      У Гданську обирають мера після вбивства Адамовича

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      Дострокові вибори у Гданську
      Дострокові вибори у Гданську / ukrinform.ua

      3 березня у польському Гданську проходять дострокові вибори на посаду мера Гданська. Їх призначили після того, як у січні під час благодійного концерту вбили тодішнього очільника міста Павла Адамовича.

      Виборчі дільниці закриються о 21 годині за місцевим часом, пише Rzeczpospolita.

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      Борються за посаду виконувачка обов'язків і екс-заступниця Адамовіча Александра Дулькевич, підприємець Марек Скіба та режисер Гжегож Браун.

      Явка має скласти щонайменше 50% виборців. Тоді вибори визнають дійсними. Другого туру не буде, якщо один з кандидатів одразу набере понад 50% голосів. 

      Що сталось з Павлом Адамовичем? Увечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості. Нападником був 27-річний житель Гданська. Раніше він притягався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд заарештував підозрюваного на 3 місяці.

      Мера Гданська Павла Адамовича вбили на благодійному концерті: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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