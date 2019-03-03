У Чорногорії та Сербії тисячі людей вийшли на масові антиурядові протести

Антипрезидентські протести набирають обертів у Чорногорії та Сербії. Тисячі чорногорців вийшли в суботу на вулиці міста Подгориці з протестом проти президента своєї країни Міло Джукановича. У Белграді люди протестували проти авторитарного правління президента Вучича та утисків ЗМІ.

Це вже четверта акція протесту у Чорногорії за останні кілька тижнів. Мітинги почалися після того, як колишній союзник Джукановича Душко Кнежевич звинуватив президента і правлячу Демократичну партію соціалістів в корупції, кумівстві, зловживанні службовим становищем і фінансових махінаціях.

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Чорногорська прокуратура звинуватила банкіра Кнежевича в шахрайстві і відмиванні грошей. Після цього він покинув країну та виїхав до Великобританії. Кнежевич пообіцяв представити більше свідчень сумнівних угод Джукановича і його союзників.

Джуканович і ДПС звинувачення спростували, заявивши, що протести – законні, якщо вони не набувають насильницькі форми.

Події в Чорногорії розгортаються на тлі протестів у сусідній Сербії. З минулого року серби виходять на щотижневі акції з вимогою відставки свого президента Олександра Вучич. Один з останніх протестних маршів в Белграді зібрав кілька тисяч чоловік. Сербська опозиція звинувачує владу країни в корупції і порушенні демократичних принципів.

#LATESTI Protests continue in #Podgorica the capital city of #Montenegro for 4th week in a row I Watch the Video > https://t.co/8rI79asKud



Protests under the name #Resist 97000 ( #oduprise 97000 ) started four weeks ago as a public reaction on current political crisis. pic.twitter.com/e4sDorUu9v — TBU NEWS (@TBUNEWS) 2 березня 2019 р.

У Белграді тисячі людей вийшли на протести проти авторитарного стилю правління президента Олександра Вучича. Опопзиція звинувачує Вучича та його провладну "Сербську прогресивну партію" у придушенні свободи ЗМІ, вимагаючи відставки президента і проведення справедливих виборів.