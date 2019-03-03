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      У Чорногорії та Сербії тисячі людей вийшли на масові антиурядові протести

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      Тисячі людей протестують проти уряду у Сербії та Чорногорії
      Тисячі людей протестують проти уряду у Сербії та Чорногорії / Фото з відкритих джерел

      Антипрезидентські протести набирають обертів у Чорногорії та Сербії. Тисячі чорногорців вийшли в суботу на вулиці міста Подгориці з протестом проти президента своєї країни Міло Джукановича. У Белграді люди протестували проти авторитарного правління президента Вучича та утисків ЗМІ.

      Це вже четверта акція протесту у Чорногорії за останні кілька тижнів. Мітинги почалися після того, як колишній союзник Джукановича Душко Кнежевич звинуватив президента і правлячу Демократичну партію соціалістів в корупції, кумівстві, зловживанні службовим становищем і фінансових махінаціях.

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      Чорногорська прокуратура звинуватила банкіра Кнежевича в шахрайстві і відмиванні грошей. Після цього він покинув країну та виїхав до Великобританії. Кнежевич пообіцяв представити більше свідчень сумнівних угод Джукановича і його союзників.

      Джуканович і ДПС звинувачення спростували, заявивши, що протести – законні, якщо вони не набувають насильницькі форми.

      Події в Чорногорії розгортаються на тлі протестів у сусідній Сербії. З минулого року серби виходять на щотижневі акції з вимогою відставки свого президента Олександра Вучич. Один з останніх протестних маршів в Белграді зібрав кілька тисяч чоловік. Сербська опозиція звинувачує владу країни в корупції і порушенні демократичних принципів.

      У Белграді тисячі людей вийшли на протести проти авторитарного стилю правління президента Олександра Вучича. Опопзиція звинувачує Вучича та його провладну "Сербську прогресивну партію" у придушенні свободи ЗМІ, вимагаючи відставки президента і проведення справедливих виборів. 

       

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      Теги: Новини політики Сербія Чорногорія Протести
      Джерело: 24 Канал
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