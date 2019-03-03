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      В Черногории и Сербии тысячи людей вышли на массовые антиправительственные протесты

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      Тысячи людей протестуют против правительства в Сербии и Черногории
      Тысячи людей протестуют против правительства в Сербии и Черногории / Фото из открытых источников

      Антипрезидентские протесты набирают обороты в Черногории и Сербии. Тысячи черногорцев вышли в субботу на улицы города Подгорице с протестом против президента своей страны Мило Джукановича. В Белграде люди протестовали против авторитарного правления президента Вучича и притеснений СМИ.

      Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.

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      Черногорская прокуратура обвинила банкира Кнежевича в мошенничестве и отмывании денег. После этого он покинул страну и уехал в Великобританию. Кнежевич пообещал представить больше свидетельств сомнительных сделок Джукановича и его союзников.

      Джуканович и ГНС обвинения опровергли, заявив, что протесты – законные, если они не приобретают насильственные формы.

      События в Черногории разворачиваются на фоне протестов в соседней Сербии. С прошлого года сербы выходят на еженедельные акции с требованием отставки своего президента Александра Вучич. Один из последних протестных маршей в Белграде собрал несколько тысяч человек. Сербская оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов.

      В Белграде тысячи людей вышли на протесты против авторитарного стиля правления президента Александра Вучича. Опопзиция обвиняет Вучича и его провластную "Сербскую прогрессивную партию" в подавлении свободы СМИ, требуя отставки президента и проведения справедливых выборов.

       

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      Теги: Протесты Черногория Сербия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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