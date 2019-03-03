В Черногории и Сербии тысячи людей вышли на массовые антиправительственные протесты

Антипрезидентские протесты набирают обороты в Черногории и Сербии. Тысячи черногорцев вышли в субботу на улицы города Подгорице с протестом против президента своей страны Мило Джукановича. В Белграде люди протестовали против авторитарного правления президента Вучича и притеснений СМИ.

Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.

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Черногорская прокуратура обвинила банкира Кнежевича в мошенничестве и отмывании денег. После этого он покинул страну и уехал в Великобританию. Кнежевич пообещал представить больше свидетельств сомнительных сделок Джукановича и его союзников.

Джуканович и ГНС обвинения опровергли, заявив, что протесты – законные, если они не приобретают насильственные формы.

События в Черногории разворачиваются на фоне протестов в соседней Сербии. С прошлого года сербы выходят на еженедельные акции с требованием отставки своего президента Александра Вучич. Один из последних протестных маршей в Белграде собрал несколько тысяч человек. Сербская оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов.

#LATESTI Protests continue in #Podgorica the capital city of #Montenegro for 4th week in a row I Watch the Video > https://t.co/8rI79asKud



Protests under the name #Resist 97000 ( #oduprise 97000 ) started four weeks ago as a public reaction on current political crisis. pic.twitter.com/e4sDorUu9v — TBU NEWS (@TBUNEWS) 2 березня 2019 р.

В Белграде тысячи людей вышли на протесты против авторитарного стиля правления президента Александра Вучича. Опопзиция обвиняет Вучича и его провластную "Сербскую прогрессивную партию" в подавлении свободы СМИ, требуя отставки президента и проведения справедливых выборов.