Страшное убийство мэра Гданьска: подозреваемый хотел диктатуры "Права и справедливости"

Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича признавался в антидемократических взглядах, когда еще находился в тюрьме. Он хотел покинуть Поморское воеводство в Польше, потому что там "правит оппозиционная к власти партия".

Документ получил польский телеканал TVN24.

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24 канал писал, что на мэра Гданьска Павла Адамовича с ножом напал 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Суд польского Гданьска арестовал его на 3 месяца.

Заметку с признаниями подозреваемого руководство тюрьмы в Гданьске направило полиции за день до выхода на свободу. Текст документа подтверждает, что заключенный имел антидемократические взгляды и планировал покинуть Поморское воеводство. Свои намерения Стефан В. объяснил тем, что в этом воеводстве правит оппозиционная партия "Гражданская платформа".

Осужденный, которого вызвали на беседу, заявил, что едет из Поморского воеводства, потому что здесь правит "Платформа". После выхода из тюрьмы он намерен отправиться в аэропорт, и если ему не удастся купить билет на самолет, то он отправится на вокзал и уедет в другое воеводство, где правит "Пис", потому что он является сторонником этой партии, – говорится в заметке, которую написал директор тюрьмы.

Тогда подозреваемый писал, что хотел бы, чтобы Ярослав Качиньский стал диктатором. В документе также указано, что мужчина собирался быть бездомным, жить в центрах для бездомных и ездить на поездах по стране.

Издание отмечает, что полиция Гданьска отказалась комментировать эту информацию.

"В связи с расследованием мы не предоставляем дополнительную информацию", – отметили польские правоохранители.

Вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали. 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.

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