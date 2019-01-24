Страшне вбивство мера Гданська: підозрюваний хотів диктатури "Права і справедливості"

Підозрюваний у вбивстві мера Гданська Павла Адамовича зізнавався в антидемократичних поглядах, коли ще перебував у в'язниці. Він хотів покинути Поморське воєводство в Польщі, бо там "править опозиційна до влади партія".

Документ отримав польський телеканал TVN24.

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24 канал писав, що на мера Гданська Павла Адамовича з ножем напав 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.

Замітку із зізнаннями підозрюваного керівництво в'язниці в Гданську надіслало поліції за день до виходу того на свободу. Текст документа підтверджує, що ув'язнений мав антидемократичні погляди і планував покинути Поморське воєводство. Свої наміри Стефан В. пояснив тим, що в цьому воєводстві править опозиційна партія "Громадянська платформа".

Засуджений, якого викликали на бесіду, заявив, що їде з Поморського воєводства, тому що тут править "Платформа". Після виходу з в'язниці він має намір відправитися в аеропорт, і якщо йому не вдасться купити квиток на літак, то він відправиться на вокзал і поїде в інше воєводство, де править "ПіС", тому що він є прихильником цієї партії, – йдеться у замітці, яку написав директор в’язниці.

Тоді підозрюваний писав, що хотів би, аби Ярослав Качинський став диктатором. У документі також вказують на те, що чоловік збирався бути бездомним, жити в центрах для бездомних і їздити на потягах по країні.

Видання зазначає, що поліція Гданська відмовилася коментувати цю інформацію.

"У зв'язку з розслідуванням ми не надаємо додаткову інформацію", – зазначили польські правоохоронці.

Увечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.

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