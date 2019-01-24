22:10
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, сьогодні
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Страшне вбивство мера Гданська: підозрюваний хотів диктатури "Права і справедливості"

      252 Читать новость на русском
      Підозрюваний у вбивстві мера Гданська хотів диктатури "Права і справедливості"
      Підозрюваний у вбивстві мера Гданська хотів диктатури "Права і справедливості" / Фото з відкритих джерел

      Підозрюваний у вбивстві мера Гданська Павла Адамовича зізнавався в антидемократичних поглядах, коли ще перебував у в'язниці. Він хотів покинути Поморське воєводство в Польщі, бо там "править опозиційна до влади партія".

      Документ отримав польський телеканал TVN24.

      Читайте також: Поліцейські затримали голову охорони концерту, під час якого вбили мера Гданська

      24 канал писав, що на мера Гданська Павла Адамовича з ножем напав 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.

      Замітку із зізнаннями підозрюваного керівництво в'язниці в Гданську надіслало поліції за день до виходу того на свободу. Текст документа підтверджує, що ув'язнений мав антидемократичні погляди і планував покинути Поморське воєводство. Свої наміри Стефан В. пояснив тим, що в цьому воєводстві править опозиційна партія "Громадянська платформа".

      Засуджений, якого викликали на бесіду, заявив, що їде з Поморського воєводства, тому що тут править "Платформа". Після виходу з в'язниці він має намір відправитися в аеропорт, і якщо йому не вдасться купити квиток на літак, то він відправиться на вокзал і поїде в інше воєводство, де править "ПіС", тому що він є прихильником цієї партії, – йдеться у замітці, яку написав директор в’язниці.

      Тоді підозрюваний писав, що хотів би, аби Ярослав Качинський став диктатором. У документі також вказують на те, що чоловік збирався бути бездомним, жити в центрах для бездомних і їздити на потягах по країні.

      Видання зазначає, що поліція Гданська відмовилася коментувати цю інформацію.

      "У зв'язку з розслідуванням ми не надаємо додаткову інформацію", – зазначили польські правоохоронці.

      Увечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.

      Мера Гданська Павла Адамовича вбили на благодійному концерті: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини Польщі Розслідування Поліція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сьогодні , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1140
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      сьогодні , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 191
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 20:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 1466
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 19:44 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 5329
      Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      сьогодні , 19:00 Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      1281
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       12 грудня 2018 , 16:04
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук