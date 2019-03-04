Через сім тижнів після вбивства Павла Адамовича у Гданську обрали нового мера

Оголошення офіційних результатів дострокових виборів мера польського Гданська поки затримується через доопрацювання протоколів комісій. Та за попередньою інформацією новим мером Гданська стане Олександра Дулькевич – за неї проголосувало понад 82% виборців.

При цьому явка була досить низькою – близько 48%. Про це повідомили на польському порталі RMF.

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Олександра Дулькевич подякувала мешканцям міста "за кожний голос, незалежно від того, за кого його віддали". Вона також подякувала родичам вбитого керівника міста Павла Адамовича, його дружині Магдалені й брату Пітеру, за те, що вони "без вагань підтримали" її кандидатуру.



Олександра Дулькевич

І окремі слова Дулькевич адресувала самому Адамовичу: "Дякую вам, пане, за вашу безмежну любов і відданість жителям Гданська. Почуйте наші оплески на небесах!" Також новообраний мер наголосила, що її бачення Гданська – це "бачення вільного, відкритого, солідарного міста". Таке ж, яким воно було і в Адамовича.

Я не другий Павло Адамович, але обіцяю продовжити його місію,

– підсумувала Дулькевич.

Що відомо про вбивство мера Гданська Павла Адамовича? 13 січня 2018 року під час благодійного концерту на Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували у вкрай важкому стані.



Лікарі оперували його п'ять годин та підключали до апарату штучного дихання. Проте у понеділок, 14 січня, Адамович помер.



Після цього у Польщі тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті й насильства. Президент Польщі Анджей Дуда оголосив національний траур 18 та 19 січня, коли Адамовича й поховали.



Убивцею Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади.

Про Павла Адамовича детально – читайте у матеріалі 24 каналу