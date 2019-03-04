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      Через сім тижнів після вбивства Павла Адамовича у Гданську обрали нового мера

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      Убитий мер Гданська Павел Адамович
      Убитий мер Гданська Павел Адамович / wiadomosci.onet.pl

      Оголошення офіційних результатів дострокових виборів мера польського Гданська поки затримується через доопрацювання протоколів комісій. Та за попередньою інформацією новим мером Гданська стане Олександра Дулькевич – за неї проголосувало понад 82% виборців.

      При цьому явка була досить низькою – близько 48%. Про це повідомили на польському порталі RMF.

      Читайте також: У Гданську обирають мера після вбивства Адамовича

      Олександра Дулькевич подякувала мешканцям міста "за кожний голос, незалежно від того, за кого його віддали". Вона також подякувала родичам вбитого керівника міста Павла Адамовича, його дружині Магдалені й брату Пітеру, за те, що вони "без вагань підтримали" її кандидатуру.

      Дулькевич
      Олександра Дулькевич

      І окремі слова Дулькевич адресувала самому Адамовичу: "Дякую вам, пане, за вашу безмежну любов і відданість жителям Гданська. Почуйте наші оплески на небесах!" Також новообраний мер наголосила, що її бачення Гданська – це "бачення вільного, відкритого, солідарного міста". Таке ж, яким воно було і в Адамовича.

      Я не другий Павло Адамович, але обіцяю продовжити його місію,
      – підсумувала Дулькевич.

      Що відомо про вбивство мера Гданська Павла Адамовича? 13 січня 2018 року під час благодійного концерту на Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували у вкрай важкому стані. 

      Лікарі оперували його п'ять годин та підключали до апарату штучного дихання. Проте у понеділок, 14 січня, Адамович помер.

      Після цього у Польщі тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті й насильства. Президент Польщі Анджей Дуда оголосив національний траур 18 та 19 січня, коли Адамовича й поховали.

      Убивцею Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади.

      Про Павла Адамовича детально – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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