"Завтра может умереть Дуда": в Польше задержали мужчину, который угрожал президенту
Полиция Варшавы задержала местного жителя за высказывания о смерти президента Польши. Тот позвонил в центр семейной помощи и рассказал о возможной смерти Анджея Дуды.
Об этом правоохранители сообщили в Twitter.
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В полиции отметили, что задержанный имели сразу поместить под арест.
Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил в Варшавского центра семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Дуда",
– говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали.14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.
Напавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападавший начал кичиться совершенным.
Смотрите видео о гибели мэра Гданьска Павла Адамовича: