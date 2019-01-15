"Завтра може померти Дуда": у Польщі затримали чоловіка, який погрожував президенту

Поліція Варшави затримала місцевого жителя за висловлювання про смерть президента Польщі. Той зателефонував в центр сімейної допомоги і розповів про ймовірну смерть Анджея Дуди.

Про це правоохоронці повідомили у Twitter.

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У поліції зазначили, що затриманого мали відразу помістити під арешт.

Ми затримали 72-річного мешканця Варшави, який зателефонував до Варшавського центру сімейної допомоги і погрожував президенту, стверджуючи: "убитий Адамович, а завтра може загинути Анджей Дуда",

– йдеться в повідомленні.

Zatrzymaliśmy 72-letniego mieszkańca Warszawy, który dzisiaj po południu zadzwonił do WCPR i groził Prezydentowi, tłumacząc „zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda". — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, ввечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.

Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Очевидці розповіли, що ще зі сцени, одразу після того, як вдарив ножем Адамовича, нападник почав хизуватись скоєним.

Дивіться відео про загибель мера Гданська Павла Адамовича: