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      Маєш сім днів, – мери Польщі отримали листи з погрозами та гільзами

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      мери Польщі отримали листи з погрозами та гільзами
      мери Польщі отримали листи з погрозами та гільзами / Тадеуш Ференц та Яцек Майхровський

      Міський голова Кракова Яцек Майхровський та мер Ряшева Тадеуш Ференц отримали листи з погрозами. у конвертах також були гільзи від патронів.

      Обидва листи надійшли очільникам польських міст у понеділок, 4 березня, польське видання RMF24.

      Читайте також: Через сім тижнів після вбивства Павла Адамовича у Гданську обрали нового мера

      Правоохоронці встановлюють відправника листа меру Ряшева. Натомість справа із аналогічним листом очільнику Кракова прояснилась – зловмисника вже затримали. Листа з гільзою та патроном без пороху Яцеку Майхровському відправив 28-річний житель Малопольщі. Тепер чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

      Давайте грати в гру. Маєш 7 днів, щоб оголосити про свою відставку. У іншому разі востаннє бачиш свою сім'ю (...) Щообираєш? Життя чи смерть?
      – йдеться в його листі меру Кракова.

      Поліція з'ясовує, чи пов'язані ці листи між собою. 

      Останнім часом погрози у бік представників влади у Польщі явище не поодиноке. Так, поліція Варшави вже затримала місцевого жителя, який зателефонував в центр сімейної допомоги і розповів про ймовірну смерть Анджея Дуди. Усе почалось після вбивства мера Гданська.

      Що відомо про вбивство мера Гданська Павла Адамовича?13 січня 2018 року під час благодійного концерту на Павла Адамовичанапав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували у вкрай важкому стані.

      Лікарі оперували його п'ять годин та підключали до апарату штучного дихання. Проте у понеділок, 14 січня, Адамович помер.

      Після цього у Польщі тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті й насильства. Президент Польщі Анджей Дуда оголосив національний траур 18 та 19 січня, коли Адамовича й поховали.

      Убивцею Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади.

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      Теги: Розслідування Новини політики Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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