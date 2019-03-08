Кількість українців у Польщі порахували за допомогою смартфона

Виявилося, що в Польщі перебуває один мільйон і двісті сімдесят тисяч українців. Їх вдалося порахувати за допомогою смартфонів, яким скористались громадяни України.

Дослідження провела компанія, яка займається вивченням поведінки користувачів мобільного зв'язку, передає сайт "Газета виборча".

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Втім, у польському уряді зазначають, що точної кількості не знають. Мовляв, ні дані про видані візи, ні кількість виданих дозволів на роботу чи постійне проживання, ні страхові внески не дають повної інформації.

Цікаво, що минулорічне дослідження користувачів мобільного зв'язку зафіксувало 830 тисяч українців.

Скільки зароблятимуть українці в Польщі у 2019 році? Польський уряд повідомив, що початку 2019 року валова мінімальна зарплата для всіх працівників у країні становитиме 2250 злотих (16 тисяч 550 гривень). А ставка на годину складе 14,7 злотих (100 гривень). Тобто чистими грошима працівники отримуватимуть близько 10,7 злотих за годину (73-74 гривні).



Це на 7,1% (150 злотих) більше, ніж у попередньому році. Так, працівник на найменш кваліфікованій посаді отримуватиме "на руки" близько 1634 злотих (12 тисяч 20 гривень, що майже втричі більше, ніж в Україні).