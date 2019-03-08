У Польщі офіційно висунули кандидата на посаду посла в Україні
Голова МЗС Польщі Яцек Чапутович передав своєму заступнику Бартошу Ціхоцькому номінацію на посаду нового посла в Україні.
19 грудня стало відомо про відкликання посла Польщі в Україні Яна Пєкла – його каденція добігла кінця 31 січня 2019 року.
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"Міністр закордонних справ Чапутович від імені президента Республіки Польща номінував Бартоша Ціхоцького на посаду посла Республіки Польща в Україні", – йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Twitter.
Що відомо про Бартоша Ціхоцького? Ціхоцький – історик за освітою. Він працював як аналітик у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015-2016 роках він був співробітником Посольства Польщі у Москві, після чого повернувся до Варшави на посаду радника голови Служби розвідки. З 2017 року знову працює в МЗС, де відповідає за східну політику.
Будучи послідовним критиком агресивної політики Росії та адвокатом територіальної цілісності України, Ціхоцький також є і противником поступок Києву у історичній суперечці.