У Польщі офіційно висунули кандидата на посаду посла в Україні

Голова МЗС Польщі Яцек Чапутович передав своєму заступнику Бартошу Ціхоцькому номінацію на посаду нового посла в Україні.

19 грудня стало відомо про відкликання посла Польщі в Україні Яна Пєкла – його каденція добігла кінця 31 січня 2019 року.

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"Міністр закордонних справ Чапутович від імені президента Республіки Польща номінував Бартоша Ціхоцького на посаду посла Республіки Польща в Україні", – йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Twitter.

FM #Czaputowicz, on behalf of the President of the Republic of #Poland, handed @B_Cichocki his nomination to the post of ambassador of the Republic of Poland to #Ukraine . pic.twitter.com/VGn829MsKQ — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) March 8, 2019

Що відомо про Бартоша Ціхоцького? Ціхоцький – історик за освітою. Він працював як аналітик у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015-2016 роках він був співробітником Посольства Польщі у Москві, після чого повернувся до Варшави на посаду радника голови Служби розвідки. З 2017 року знову працює в МЗС, де відповідає за східну політику.



Будучи послідовним критиком агресивної політики Росії та адвокатом територіальної цілісності України, Ціхоцький також є і противником поступок Києву у історичній суперечці.