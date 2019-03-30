В Польше открыли еще одно консульство Украины
В городе Катовице официально открыли Почетное консульство Украины 30 марта.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter написал, что консульством будет руководить Ярослав Вечорек.
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Это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши.
К слову, в связи с увеличением в Польше количества украинцев значительно возросло количество обращений в консульские учреждения для решения различных вопросов. Кроме того, Польша в прошлом году значительно сократила выдачу виз украинцам.
Источник: 24 канал
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