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      В Польше открыли еще одно консульство Украины

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      В Польше открыли еще одно консульство Украины
      В Польше открыли еще одно консульство Украины / Фото из Twitter Андрея Дещицы

      В городе Катовице официально открыли Почетное консульство Украины 30 марта.

      Посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter написал, что консульством будет руководить Ярослав Вечорек.

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      Это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши.

      К слову, в связи с увеличением в Польше количества украинцев значительно возросло количество обращений в консульские учреждения для решения различных вопросов. Кроме того, Польша в прошлом году значительно сократила выдачу виз украинцам.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Польши
      Источник: 24 канал
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